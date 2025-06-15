В Вашингтоне состоялся первый за 30 лет военный парад (фото)

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

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В субботу, 14 июня, в столице США состоялся масштабный военный парад, посвященный 250-летию создания армии Соединенных Штатов. Это первое такое мероприятие в Вашингтоне за более чем три десятилетия. Парад совпал с 79-летием президента Дональда Трампа, однако официально власти отрицают связь между двумя событиями.

Парад транслировал Белый дом.

В мероприятии приняли участие около 7 тысяч военнослужащих, а также 84 единицы военной техники, среди которых 28 танков «Абрамс». Демонстрировались образцы вооружения и формы разных эпох — от времен войны за независимость до современных боевых систем, включая технику Первой и Второй мировых войн, Корейской, Вьетнамской войн и операций в Персидском заливе.

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Среди почетных гостей были президент Дональд Трамп с первой леди Меланией, вице-президент Джей Ди Вэнс с женой, министр обороны Пит Гегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

Військовий парад у США 2025

Військовий парад у США 2025

Військовий парад у США 2025

Військовий парад у США 2025

Військовий парад у США 2025

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

«Армия делает нас свободными, делает нас сильными, и сегодня вы даете всем американцам повод гордиться», — сказал Трамп в речи, обращаясь к военным.

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

Парад закончился торжественным салютом и показом выступления парашютной команды «Золотые рыцари». Трансляцию мероприятия организовал Белый дом.

Президент США Дональд Трамп с женой / © Associated Press

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

Военный парад в США 2025 / © Associated Press

По данным опроса AP-NORC, около 60% американцев считают проведение парада нецелесообразным расходом, ведь его бюджет оценили от 25 до 45 миллионов долларов.

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Напомним, тем временем в разных городах США перед началом парада прошла волна протестов, организованных сторонниками Демократической партии. Демонстранты выступали против политики Трампа, в частности относительно миграции и недавнего развертывания военных в Лос-Анджелесе для подавления протестов. Акции прошли под лозунгом «Нет королям» и охватили более двух тысяч локаций во всех штатах страны.