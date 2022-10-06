Вице-президент США Камала Харрис попала в ДТП: видео

Авария с автомобилем, в котором находилась заместитель Джо Байдена, произошла в центре Вашингтона, когда кортеж высокопоставленной чиновницы проезжал через туннель.

Кортеж вице-президента США Камалы Харрис попал в ДТП в центре Вашингтона, когда она направлялась на работу в Белый дом.

Об этом сообщило в среду, 5 октября, американское издание The Washington Post.

Инцидент произошел еще в понедельник, 3 октября, но его подробности стали известны только сейчас.

Ранее американская спецслужба, занимающаяся охраной чиновников, сообщала о технической неисправности автомобиля, в котором находилась Харрис. Якобы именно поэтому ей пришлось пересесть в другой автомобиль кортежа и с задержкой прибыть на рабочее место.

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Однако впоследствии в спецслужбе признали, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в бордюр. Удар был таким сильным, что в машине пришлось менять колесо.

В результате аварии Камала Харрис не получила повреждений. Медицинский персонал осмотрел ее в Белом доме, чтобы убедиться, что у нее нет травм.

О случае стало известно общественности после того, как в соцсетях появилось видео, на котором видно, что вице-президент США возле тоннеля пересаживается в другой автомобиль кортежа, которым она ехала на работу.

Подтверждение этого пиктограмму пользователя, VP Kamala Harris' motorcade crashed yesterday ranking. I've seen no news reports of this strange incident. pic.twitter.com/Vd49UvryhT — Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 4, 2022

Напомним, ранее кортеж президента Владимира Зеленского ночью попал в ДТП в Киеве.

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