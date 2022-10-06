Віцепрезидентка США Камала Гарріс потрапила у ДТП: відео

Аварія з автомобілем, в якому перебувала заступниця Джо Байдена, трапилася у центрі Вашингтона, коли кортеж високопосадовиці проїжджав через тунель.

Кортеж віцепрезидентки США Камали Гарріс потрапив у ДТП у центрі Вашингтона, коли вона прямувала на роботу у Білий дім.

Про це повідомило в середу, 5 жовтня, американське видання The Washington Post.

Інцидент трапився ще в понеділок, 3 жовтня, але його подробиці стали відомі лише тепер.

Раніше американська спецслужба, яка займається охороною високопосадовців, повідомляла про технічну несправність автомобіля, в якому перебувала Гарріс. Нібито саме тому їй довелося пересісти в інший автомобіль кортежу і з затримкою прибути на робоче місце.

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Однак, згодом в спецслужбі визнали, що водій автомобіля не впорався з керуванням та врізався у бордюр. Удар був таким сильним, що в автівці довелося міняти колесо.

Внаслідок аварії Камала Гарріс не зазнала ушкоджень. Медичний персонал оглянув її в Білому домі, щоб переконатися, що у неї немає травм.

Про випадок стало відомо громадськості після того, як в соцмережах з’явилося відео, на якому видно, що віцепрезидентка США біля тунелю пересідає в інший автомобіль кортежу, яким вона їхала на роботу.

According to this tiktok user, VP Kamala Harris' motorcade crashed yesterday morning. I've seen no news reports of this strange incident. pic.twitter.com/Vd49UvryhT — Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 4, 2022

Нагадаємо, раніше кортеж президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП у Києві.

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