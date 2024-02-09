Взрыв на ракетном заводе в Ижевске: какие версии выдвинула британская разведка

По данным британской разведки, это как минимум пятый непонятный взрыв военно-промышленного предприятия за четыре месяца.

Взрыв на российском ракетном заводе возле Ижевска 7 февраля вряд ли был вызван украинским беспилотником. Однако подобные инциденты на территории России будут продолжаться.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).

Как отмечается в сводке, на этом заводе производят ряд баллистических ракет, в частности "Искандер", регулярно используемый против Украины. Сначала предполагалось, что взрыв произошел из-за ошибки рабочих, хотя позже ТАСС сообщило, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей.

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"Маловероятно, что к взрыву были причастны украинские беспилотные летательные аппараты, учитывая расстояние до Украины в 1200 км. Более того, о подобных атаках в этом районе не сообщалось", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, это как минимум пятый непонятный взрыв военно-промышленного предприятия за четыре месяца. Предварительные взрывы произошли на следующих предприятиях: Каменский химический завод в Ростове 15 января 2024 года; Челябинский танковый завод 26 ноября 2023 и пороховые заводы и заводы боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 и Соликамске 31 октября 2023 года.

"Существует реальная вероятность того, что взрыв произошел из-за небрежного обращения и хранения легколетучих, горючих и взрывоопасных материалов. Кроме того, политическое давление со стороны высшего руководства с целью увеличения объемов производства военной промышленности для поддержки войны в Украине, вероятно, привело к круглосуточному производству и утомление персонала. Рост требований к производству, скорее всего, приведет к увеличению количества промышленных аварий в будущем", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в российском Ижевске произошел мощный "прилет" на военном заводе.

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