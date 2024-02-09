Обыски в Лавре: СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП)

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сегодня, 9 февраля, СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), организовывавшему провокации в Киево-Печерской лавре. В частности, СБУ задокументировала подрывную деятельность иеродиакона УПЦ (МП), действовавшего в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, фигурант является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года.

"Под видом акций протеста клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую ситуацию в Киеве. Для этого он дистанционно координировал свои действия с подозреваемым в государственной измене прокремлевским блогером Шарием. Вражеский пропагандист инструктировал иеродиакона относительно записи и распространения провокативных видео штучных потасовок. Отснятые стримы сразу подхватывали российские телеканалы и Интернет-ресурсы для распространения искаженной информации о внутренней обстановке в Украине, в частности для международной аудитории", — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Кроме того, в переписках с верующими клирик оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и восхвалял высшее военно-политическое руководство России.

Инициированная СБУ судебная экспертиза подтвердила факты его взрывной деятельности. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что СБУ провела обыски в Лавре.

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