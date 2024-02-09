Обшуки у Лаврі: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП)

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Сьогодні, 9 лютого, СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі. Зокрема, СБУ задокументувала підривну діяльність ієродиякона УПЦ (МП), який діяв на користь країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

"Під виглядом акцій протесту клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну ситуацію у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Ворожий пропагандист інструктував ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври. Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та Інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Крім того, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію РФ проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії.

Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що СБУ здійснила обшуки у Лаврі.

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