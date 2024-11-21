WSJ: В Курской области ВСУ ранили северокорейского генерала

Это первый случай, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный стал жертвой в войне.

В Курской области после украинских ракетных обстрелов был ранен высокопоставленный генерал Северной Кореи.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, высокопоставленный северокорейский генерал ранен в ходе недавнего украинского ракетного удара в районе Курска, заявил западный чиновник.

Это первый случай, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный стал жертвой в войне.

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По словам украинских и западных официальных лиц, в среду Украина выпустила по Курску не менее 10 ракет поставленных Великобританией Storm Shadow. Однако неизвестно, какими именно ракетами был ранен северокорейский генерал. Его имя тоже не указывается.

Ранее южнокорейская разведка назвала численность войск КНДР на Курщине.

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