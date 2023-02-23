"Яйцо Годзиллы": на японском пляже нашли загадочный шар (видео)

Полиция и местные власти пока не говорят, что это за подозрительный объект.

В японском городе Хамамацу в префектуре Сидзуока на пляже Энсюхама обнаружили металлический шар диаметром полтора метра.

Об этом сообщил телеканал Daiichi TV.

Полиция ограничила доступ к месту происшествия. Прибывшие на место специалисты приступили к изучению шара, а фотографии объекта были присланы экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Скорее всего, найденный на пляже металлический шар изготовлен из железа, поскольку он покрыт ржавчиной. Объект имеет выступающую часть, которую можно использовать для крепления.

Вокруг шара установили безопасную зону радиусом 200 метров. Из-за того, что происхождение объекта неизвестно, эксперты предполагают, что он может быть взрывоопасен.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что этот предмет может иметь инопланетное происхождение. Они уже даже дали ему несколько названий: "яйцо Годзиллы", "инопланетный мяч" и "швартовый буй".

Напомним, в США под статуей нашли загадочный камень, который может содержать капсулу времени.

Читайте также: