Британка проснулась после семи недель комы и узнала о рождении дочери

Во время беременности женщина подцепила COVID-19.

Британка семь недель находилась в коме после инфицирования коронавирусом, а когда очнулась, то узнала, что родила дочь.

Случай произошел в английском городке Фарнворт, пишет Metro.

Болезнь началась у беременной 33-летней Лоры Уорд с легкого кашля. Поскольку ее состояние не улучшалось, она сделала ПЦР-тест на СOVID-19, который оказался положительным. Сначала женщина лечилась дома, а когда у нее начались проблемы с дыханием, ее госпитализировали. Во время беременности она не жаловалась на состояние здоровья и имела только сахарный диабет.

В больнице состояние COVID-пациентки ухудшалось в течение двух недель. После ряда обследований медики выяснили, что у беременной могут преждевременно начаться роды. Женщина рассказывает: только кивнула в знак согласия на преждевременные роды, а затем выключилась. Следующим воспоминанием Уорд было пробуждение через семь недель.

Женщину поздравили с рождением дочери, о которой она не знала. Девочку назвали Хоуп. "Я открыла глаза и увидела Хоуп на кровати рядом со мной. Я не могла пошевелиться. Я могла только трясти и кивать головой", — вспоминает она.

Состояние женщины ухудшилось настолько, что врачи провели ей кесарево сечение на 31-й неделе беременности — за два месяца до родов. Девочка родилась весом 1,6 кг. После рождения она провела 5 недель в отделении интенсивной терапии. Девочка сейчас здорова и набирает вес.

Пациентке провели трахеостомию и вставили питательные трубки. Говорить Уорд смогла только через две недели после пробуждения из комы. Ей пришлось снова учиться ходить. Женщина проходит интенсивную физиотерапию.

Как сообщалось, в Великобритании живет женщина, у которой на 32 неделе беременности живот практически плоский. Из-за этого ее обвиняют в том, что она морит себя голодом или даже обманывает о беременности. Брук объяснила, что причина того, что ее живот меньше, состоит в наклоне матки. Ее матка изгибается назад, а не вперед.

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