За последнюю неделю в Иране убили более 40 человек — ООН

За последнюю неделю в Иране было убито более 40 человек.
В том числе сообщается о гибели в Иране двух подростков.
Об этом сообщает Управление ООН по правам человека.
Это событие произошло на фоне продолжающихся общенациональных протестов, вызванных смертью под стражей Джины Махсы Амини.
22-летняя девушка из иранского Курдистана была арестована так называемой «полицией нравственности» Ирана 13 сентября за неправильное ношение хиджаба.
По данным ООН, тысячи людей были задержаны по всей стране за участие в мирных протестах.
«По меньшей мере, шесть человек, связанных с протестами, были приговорены к смертной казни по обвинениям в «мохаребе», или «ведении войны против Бога», или «эффсад-е фел-арз», или «коррупции на земле», – сказал спикер Джереми Лоуренс. .
«Рост количество людей, включая иранских знаменитостей, спортсменок и мужчин, которые выразили поддержку протестам, вызванным или арестованным», – добавил он.
По данным ООН, сотрудники службы безопасности, как сообщается, жестоко отреагировали на демонстрации в нескольких преимущественно курдских местах в понедельник вечером, включая Джаванруд и Саккез, родной город Амини.
По данным Управления ООН по правам человека, двое 16-летних парней были среди шести человек, убитых в минувшие выходные, и отметили, что более 300 человек погибли, в том числе 40 детей, после начала общенациональных протестов 16 сентября.
Напомним, что ранее многие иранцы вышли на улицы, некоторые призывали к свержению Исламской Республики и скандировали "Смерть Хаменеи (верховному духовному лидеру Ирана)".
Спустя 40 дней после смерти 22-летней Махсы Амини тысячи иранцев собрались на кладбище, где похоронена погибшая после задержания так называемой полицией морали за "неподходящую одежду".
До этого власти Ирана обвинили США и другие страны Запада в разжигании того, что они называют "беспорядками".
Напомним, в Иране силовики убили еще одну школьницу за то, что она отказалась петь провластную песню во время рейда в ее школу.
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