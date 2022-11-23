За останній тиждень в Ірані вбили понад 40 осіб - ООН 

Протягом останнього тижня в Ірані було вбито понад 40 людей.

В тому числі повідомляється про загибель в Ірані двох підлітків.

Про це інформує Управління ООН з прав людини.

Ця подія сталася на тлі тяглих загальнонаціональних протестів, викликаних смертю під вартою Джини Махси Аміні.

22-річна дівчина з іранського Курдистану була заарештована так званою «поліцією моральності» Ірану 13 вересня за неправильне носіння хіджабу.

За даними ООН, тисячі людей були затримані по всій країні за участь у мирних протестах.

«Щонайменше шість осіб, пов’язаних з протестами, були засуджені до смертної кари за звинуваченнями в «мохаребе», або «веденні війни проти Бога», або «ефсад-е фел-арз», або «корупції на землі», – сказав речник Джеремі Лоуренс. .

«Зростає кількість людей, включаючи іранських знаменитостей, спортсменок і чоловіків, які висловили підтримку протестам, викликаних або заарештованих», – додав він.

За даними ООН, співробітники служби безпеки, як повідомляється, жорстоко відреагували на демонстрації в кількох переважно курдських місцях у понеділок увечері, включаючи Джаванруд і Саккез, рідне місто Аміні.

За даними Управління ООН з прав людини, двоє 16-річних хлопців були серед шести людей, які були вбиті минулими вихідними, і відзначили, що понад 300 людей загинули, у тому числі 40 дітей, після початку загальнонаціональних протестів 16 вересня.

Нагадаємо, що раніше чимало іранців вийшли на вулиці, дехто закликав до повалення Ісламської Республіки та скандував “Смерть Хаменеї (верховному духовному лідеру Ірану)”.

Через 40 днів після смерті 22-річної Махси Аміні тисячі іранців зібралися на кладовищі, де похована загибла після затримання так званою поліцією моралі за "невідповідний одяг".

До того влада Ірану звинуватила США та інші країни Заходу в розпалюванні того, що вони називають “заворушеннями”.

Нагадаємо, в Ірані силовики вбили ще одну школярку за те, що вона відмовилася співати провладну пісню під час рейду до її школи.

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