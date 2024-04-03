Время идет, а некоторые вещи – неизменные, как отсутствие адекватного и трезвого мышления у путинского муртада.

Сегодня, 3 апреля, состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Российская сторона утверждает, что на этом настаивали именно французы.

Об этом говорится в сообщении российского минобороны.

"Есть украинский след!"

Как отмечают россияне, министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года. Мол, при этом он пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке, перекладывая ответственность на ИГИЛ. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокусе" расследование "будет доведено до конца, а все виновные будут наказаны". В очередной раз запричитал фантазер об "украинском следе, который замечен в организации теракта".

"Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в этом случае за этим не стоят французские спецслужбы", – констатировал глава минобороны РФ.

Прокомментировал Шойгу и заявления о потенциальном отправлении французского контингента в Украину. Ничего нового: по его словам, "это создаст проблемы для самой Франции".

"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно", – добавили в министерстве убийств России.

Напомним, впервые за полтора года глава Минобороны Франции позвонил по телефону Шойгу.

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