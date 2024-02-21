Зеленский скоро может встретиться с Эрдоганом: что известно

Пока о точной дате и других деталях речь не идет.

Президенты Турции и Украины в скором времени могут провести очередную встречу по войне. Соответствующее приглашение во время визита в Анкару Реджеп Эрдоган передал премьер-министру Албании Эди Рама.

Об этом сообщило TRT World.

Как отметил Рама, в ближайшие дни он проведет встречу на высоком уровне с Зеленским в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы. На событие приглашен и сам Эрдоган. Несмотря на плотный график, акцентировал Рама, глава Турции принял приглашение.

Ранее речь шла о том, что Эрдоган хочет "открыть двери в мир" и стать посредником между Украиной и РФ.

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