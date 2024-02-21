Зеленський невдовзі може зустрітися з Ердоганом: що відомо

Наразі про точну дату й інші деталі не йдеться.

Президенти Туреччини та України незабаром можуть провести чергову зустріч щодо війни. Відповідне запрошення під час візиту до Анкари Реджепу Ердогану передав прем'єр-міністра Албанії Еді Рама.

Про е повідомило TRT World.

Як відзначив Рама, найближчими днями він проведе зустріч на високому рівні із Зеленським у межах саміту країн Південно-Східної Європи. На подію запрошений і сам Ердоган. Попри щільний графік, акцентував Рама, очільник Туреччини прийняв запрошення.

Раніше йшлося про те, що Ердоган хоче "відкрити двері до миру" і стати посередником між Україною та РФ.

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