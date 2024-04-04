Жена Шредера рассказала, почему молилась, когда ее муж встречался с Путиным

До того, как экс-канцлер ФРГ встретился с Путиным, его жена Со-Йон Шредер-Ким вела протокол переговоров с представителем Украины Рустемом Умеровым в Стамбуле.

Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который в марте 2022 года посещал Москву для встречи с российским президентом Путиным, рассказала, о чем молилась, когда осталась одна в гостиничном номере.

Об этом говорилось в документальном фильме, который демонстрировали немецкие телеканалы ARD и NDR в канун 80-летнего юбилея экс-канцлера, передает издание Bild.

В фильме описывается эпизод, когда украинские власти обратились к Герхарду Шредеру с просьбой выступить переговорщиком с президентом РФ Владимиром Путиным, начавшим вооруженную агрессию против Украины. Эта просьба была обусловлена дружескими отношениями бывшего канцлера Германии с кремлевским диктатором.

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9 марта 2022 года Шредер со своей женой Со-Йон Шредер-Ким на бизнес-джете вылетел в Стамбул, где встретился с украинским представителем Рустемом Умеровым. Тот передал ему условия, на которые готов Киев. Со-Йон Шредер-Ким вела протокол тех переговоров.

Затем супруги вылетели в Москву. Пара никак не координировала свои действия с властями ФРГ. Перед встречей с Путиным Шредер сдал тест на коронавирус, а его жена осталась в отеле.

“Я была одна в номере гостиницы “Балчуг Кемпински” в Москве. А мой муж пошел на разговор с Путиным. Это был момент, когда можно было надеяться, что наступит мир. А мой собственный муж пошел говорить тет-а-тет. Я христианка, поэтому мне пришлось обратиться к Богу", — вспоминала тот день жена Шредера.

Как известно, переговоры тогда так и не помогли остановить войну РФ против Украины.

Напомним, недавно бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова заявил, что его дружба с кремлевским диктатором Владимиром Путиным может "способствовать" прекращению войны в Украине.

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