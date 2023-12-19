90-летняя бабушка получила степень магистра – фото

В США 90-летняя женщина стала самой старой студенткой Университета Северного Техаса, получившей степень магистра междисциплинарных исследований.

Минни Пэйн рассказала UNT, что после окончания средней школы в 1950 году она посещала колледж лишь недолгое время, но решила вернуться к образованию после того, как завершила свою 30-летнюю карьеру транскрипциониста в возрасте 68 лет.

Она училась в Техасском женском университете, прошла три курса журналистики и бизнес-класс в кампусе UNT.

"Я всегда работала со словом, и мне всегда нравилось писать, поэтому я почти сразу вернулась к учебе. Я хотела совершенствоваться", – сказала Пэйн в объявлении о вступлении.

Минни Пейн / Фото: unt.edu

Минни получила степень бакалавра общих исследований в 2006 году и работала внештатной писательницей в нескольких изданиях по всему Техасу.

Пейн переехала в Колледж-Стейшн, чтобы быть поближе к семье, и поступила в университет, чтобы получить степень магистра журналистики, но перешла на междисциплинарное обучение, когда некоторые из ее онлайн-занятий перешли на очные.

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Билли Росслер, заместитель декана аспирантуры Тулузской аспирантуры UNT, был советником Пэйн.

"Ее настойчивость в получении степени в 90 лет ошеломляет. Она имела цель получить эту степень", — сказал он. "Мини тщательно подбирала курсы. В каждом классе она имела свои особенности. Она могла закончить обучение чуть раньше, но осталась на курсе, чтобы получить максимальную отдачу от своего образования".

Пэйн заявила, что не считает свое образование завершенным.

"Так или иначе, я хочу продолжать учиться", – сказала она.

Напомним, недавно 82-летняя женщина сдала вступительные экзамены в колледж Южной Кореи. Она будет учиться ради внуков.

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