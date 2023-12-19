90-річна бабуся здобула ступінь магістра – фото

У США 90-річна жінка стала найстаршою студенткою Університету Північного Техасу, яка здобула ступінь магістра міждисциплінарних досліджень.

Мінні Пейн розповіла UNT, що після закінчення середньої школи 1950 року вона відвідувала коледж лише недовгий час, але вирішила повернутися до освіти після того, як завершила свою 30-річну кар'єру транскрипціоністки у віці 68 років.

Вона навчалася у Техаському жіночому університеті, пройшла три курси журналістики та бізнес-клас у кампусі UNT.

"Я завжди працювала зі словом, і мені завжди подобалося писати, тому я майже одразу повернулася до навчання. Я хотіла удосконалюватися", - сказала Пейн в оголошенні про вступ.

Мінні Пейн / Фото: unt.edu

Мінні отримала ступінь бакалавра загальних досліджень 2006 року та працювала позаштатною письменницею у декількох виданнях по всьому Техасу.

Пейн переїхала в Коледж-Стейшна, щоб бути ближче до сім'ї, і вступила до університету, щоб здобути ступінь магістра журналістики, але перейшла на міждисциплінарне навчання, коли деякі з її онлайн-занять перейшли на очні.

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Біллі Росслер, заступник декана аспірантури Тулузької аспірантури UNT, був радником Пейн.

"Її наполегливість в отриманні ступеня в 90 років пригшоломшує. Вона мала на меті отримати цей ступінь", - сказав він. "Міні ретельно підбирала курси. У кожному класі вона мала свої особливості. Вона могла закінчити навчання трохи раніше, але лишилася на курсі, щоб отримати максимальну віддачу від своєї освіти".

Пейн заявила, що не вважає свою освіту завершеною.

"Так чи інакше, я хочу продовжувати вчитися", - сказала вона.

Нагадаємо, не так давно 82-річна жінка склала вступні іспити до коледжу Південної Кореї. Вона навчатиметься заради онуків.

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