Что может улучшить вкус кофе и разнообразить его: 7 вариантов

Кому-то она нужна для того, чтобы проснуться с утра. Для других это важный ритуал при встрече с друзьями. Есть люди, которые готовы изучать процесс приготовления от А до Я, ища новые вкусы и сочетания.

Можете ли вы представить хотя бы день без кофе? Если нет, то вы являетесь настоящим ценителем этого ароматного напитка.

Как можно улучшить вкус кофе и разнообразить его – читайте дальше.

1. Специи

Корица, имбирь, ваниль, кардамон, гвоздику, анис, тмин… Добавить можно любое, главное – в умеренном количестве, чтобы пряность подчеркнула аромат, а не "забила" вкус кофе.

2. Сливочное масло

Да, вам не показалось. Сливочное масло издавна добавляли в кофе. Это придает напитку нежный вкус и мягкий аромат. Более того, это прекрасный выход для людей, которые не успевают позавтракать. Кофе с маслом отлично заменяет завтрак.

3. Мед

То, что мед уместно добавлять только в чай, миф. Он прекрасно подчеркнет утонченный вкус кофе.

4. Алкогольные напитки

Кака с добавлением коньяка, ликера или рома не только поразит уникальным вкусом, но и согреет вас на прогулке по вечернему снежному парку.

5. Мороженое, зефир или шоколад

Любителям сладкого точно понравится кофе с мороженым, который называется "Глясе". Также подойдет зефир маршмелоу. А шоколад – это вечная классика! просто добавьте немного какао-порошка, стружки или сиропа и наслаждайтесь непревзойденным вкусом.

6. Орехи

Добавьте к напитку измельченные обжаренные арахис, миндаль или фундук.

7. Цитрусовая цедра

Натрите на мелкой терке немного цедры апельсина, мандарина или лимона. Это придаст кофе невероятный аромат!

Раньше мы писали о том, что у большинства людей утро традиционно начинается с кофе. Ее готовят по разнообразным рецептам, однако считается, что кофе по-гречески имеет идеальный вкус и аромат. Рассказываем, как заварить кофе в турке по греческому рецепту, какие рекомендации по приготовлению напитка в чашке.

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