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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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248
Время на прочтение
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Грибники поразили необычными находками в лесу: бум гигантских плодов (фото)

В Польше уже в июле начался грибной сезон.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лисички

Лисички / © Pixabay

В Польше продолжается грибной бум: люди в лесу показали, как буквально всё устлано лисичками.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Как сообщает автор страницы в Facebook «Grzybiarzwlesie», лес «буквально светится желтым». Он призывает поляков отправляться на грибы и собирать лисички.

Грибы в Польше. Фото: Grzybiarzwlesie/Facebook

Грибы в Польше. Фото: Grzybiarzwlesie/Facebook

Во время сбора урожая грибник наткнулся на необычный экземпляр гриба лисички.

«Я такого никогда не видел! Гигант прямо из леса!», — говорит автор видео.

Лисички обычно не достигают впечатляющих размеров, поэтому особенно крупные экземпляры могут удивить даже опытных грибников. Размер лисички зависит от таких факторов, как лесные условия: влажность, температура и доступ к питательным веществам. При благоприятной погоде отдельные плодовые тела могут вырастать гораздо больше, чем те, что встречаются обычно.

Грибы в Польше. Фото: Grzybiarzwlesie/Facebook

Грибы в Польше. Фото: Grzybiarzwlesie/Facebook

Напомним, чтов июле мужчина пошел в лес и набрал несколько корзин грибов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
248
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