Грибники поразили необычными находками в лесу: бум гигантских плодов (фото)

Лисички / © Pixabay

Реклама

В Польше продолжается грибной бум: люди в лесу показали, как буквально всё устлано лисичками.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Как сообщает автор страницы в Facebook «Grzybiarzwlesie», лес «буквально светится желтым». Он призывает поляков отправляться на грибы и собирать лисички.

Реклама

Грибы в Польше. Фото: Grzybiarzwlesie/Facebook

Во время сбора урожая грибник наткнулся на необычный экземпляр гриба лисички.

«Я такого никогда не видел! Гигант прямо из леса!», — говорит автор видео.

Лисички обычно не достигают впечатляющих размеров, поэтому особенно крупные экземпляры могут удивить даже опытных грибников. Размер лисички зависит от таких факторов, как лесные условия: влажность, температура и доступ к питательным веществам. При благоприятной погоде отдельные плодовые тела могут вырастать гораздо больше, чем те, что встречаются обычно.

Грибы в Польше. Фото: Grzybiarzwlesie/Facebook

Напомним, чтов июле мужчина пошел в лес и набрал несколько корзин грибов.

Реклама

Новости партнеров