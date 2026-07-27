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Грибники поразили необычными находками в лесу: бум гигантских плодов (фото)
В Польше уже в июле начался грибной сезон.
В Польше продолжается грибной бум: люди в лесу показали, как буквально всё устлано лисичками.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Как сообщает автор страницы в Facebook «Grzybiarzwlesie», лес «буквально светится желтым». Он призывает поляков отправляться на грибы и собирать лисички.
Во время сбора урожая грибник наткнулся на необычный экземпляр гриба лисички.
«Я такого никогда не видел! Гигант прямо из леса!», — говорит автор видео.
Лисички обычно не достигают впечатляющих размеров, поэтому особенно крупные экземпляры могут удивить даже опытных грибников. Размер лисички зависит от таких факторов, как лесные условия: влажность, температура и доступ к питательным веществам. При благоприятной погоде отдельные плодовые тела могут вырастать гораздо больше, чем те, что встречаются обычно.
Напомним, чтов июле мужчина пошел в лес и набрал несколько корзин грибов.