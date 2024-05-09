Индонезиец испытал шок, когда узнал, что его жена на самом деле мужчина – видео

Молодой индонезийский мужчина недавно испытал самый большой шок в своей жизни, когда узнал, что его жена на самом деле является мужчиной, переодетым в женскую одежду.

Об этом пишет Oddity Central.

В начале этой недели индонезийские СМИ сообщили об удивительном случае, когда 26-летний мужчина, которого называют только инициалами АК, обратился в полицию после того, как узнал, что женщина, на которой он женился только 12 дней назад, оказалась переодетым мужчиной.

Мужчина якобы познакомился со своей будущей невестой в Сети, и после того, как они нашли общий язык, решил встретиться лично. АК признался, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда и после нескольких теплых встреч набрался смелости пригласить ее на настоящее свидание. Оглядываясь назад, мужчина признает, что у его невесты были некоторые причуды, но он никогда не подозревал ее в том, что она переодетый мужчина.

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Женщина, представившаяся Адиндой Канза Аззахра, всегда пыталась скрыть свое лицо с помощью вуали или хиджаба, но мужчина не придавал этому значения. Напротив, ее застенчивость заинтриговала его еще больше, так что не прошло много времени, как он сделал ей предложение руки и сердца. Адинда согласилась, но заявила, что не хочет регистрировать их брак, потому что ее мать умерла, а отца уже давно не было в живых, так что у нее нет близких родственников, которых можно было бы пригласить на церемонию.

В конце концов, влюбленные решили устроить отдельную церемонию, которую провел религиозный лидер села Вангунджайя, где проживает АК, а приданое составило всего 5 граммов золота. Однако даже после женитьбы Адинда постоянно скрывала свое лицо от нового супруга, отказывалась общаться с его семьей и друзьями в родном селе и постоянно отказывалась от его попыток заключить брак.

Выслушав жалобы АК, его семья решила проверить его новую жену и обнаружила, что ее отец все еще живет рядом. Именно он сказал, что Адинда на самом деле была мужчиной, которого индонезийские газеты называли только инициалами ESH. Семья АК рассказала ему правду о его новой жене, и, несмотря на то, что им было стыдно за обман, они согласились сообщить полиции.

"ESH признался, что хотел получить деньги от жертвы", – сообщил источник в полиции. "Каждый раз, когда ESH просил деньги, он всегда их получал. Теперь злоумышленнику предъявлено обвинение по статье 378 Уголовного кодекса и он рискует провести до четырех лет в тюрьме".

Относительно того, как 26-летний мужчина повелся на обман ESH, руководитель уголовного розыска полиции Наринггула рассказал журналистам, что мужчина действительно выглядел женственно, когда наносил макияж, что облегчало ему притворяться женщиной.

Напомним, женщина вышла замуж за своего смертельно больного жениха в больнице. Он умер на следующий день в ее день рождения.

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