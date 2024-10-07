Как часто нужно менять постельное белье: ученые дали рекомендации

Исследования показали, что на наволочках накапливается большое количество бактерий, что может оказаться опасным для здоровья.

Постельное белье, подушки и простыни – это места, где мы проводим большую часть своей жизни, но они могут стать настоящим питомником для бактерий, грибков, вирусов и клещей. В течение ночи наше тело теряет миллионы клеток кожи, питательной средой для пылевых клещей. Эти микроорганизмы могут вызывать аллергию, астму и экзему у некоторых людей.

Об этом сообщила BBC News Украина.

Исследование, проведенное в больницах, показало, что постельное белье пациентов часто поражено стафилококком, обычно обитающим на коже, но может вызвать серьезные инфекции. Например, в 2018 году в больнице в Нигерии были обнаружены бактерии, вызывающие пневмонию и менингит в нестиранном белье. В 2022 году исследователи обнаружили частицы вируса оспы обезьян на белье пациентов, что подтверждает важность чистоты в больницах.

Стандартная стирка при высоких температурах в больницах помогает уничтожить большинство патогенов, но некоторые из них, как C. difficile, устойчивы. Что касается здоровых людей, то исследование 2013 года обнаружило, что на неправшейся неделю наволочке содержится около трех миллионов бактерий на квадратный дюйм.

Исследования также показали, что на подушках могут жить микроскопические грибы, такие как Aspergillus fumigatus, которые могут вызвать серьезные проблемы для людей с астмой. Эксперты рекомендуют менять подушки каждые два года, а людям с респираторными заболеваниями чаще. Регулярная стирка покрывал и простыней, желательно еженедельно, а также глажка, поможет уменьшить количество микробов.

Кроме того, риск накопления бактерий увеличивается, если в постели есть домашние животные, если вы не принимаете душ перед сном или едите в постели. Эксперты советуют поддерживать высокую гигиену и стирать постельное белье чаще, чем раз в неделю.

Напомним, ранее мы писали о том, какой температурный режим лучше для стирки постельного белья.

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