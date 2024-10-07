Як часто потрібно міняти постільну білизну: вчені дали рекомендації

Дослідження показали, що на наволочках накопичується велика кількість бактерій, що може бути небезпечним для здоров’я.

Постільна білизна, подушки та простирадла — це місця, де ми проводимо велику частину свого життя, але вони можуть стати справжнім розсадником для бактерій, грибків, вірусів і кліщів. Протягом ночі наше тіло втрачає мільйони клітин шкіри, які є живильним середовищем для пилових кліщів. Ці мікроорганізми можуть викликати алергії, астму та екзему у деяких людей.

Про це повідомило BBC News Україна.

Дослідження, проведене у лікарнях, показало, що постільна білизна пацієнтів часто вражена стафілококом, який зазвичай мешкає на шкірі, але може викликати серйозні інфекції. Наприклад, у 2018 році в лікарні в Нігерії були виявлені бактерії, що викликають пневмонію та менінгіт у невипраній білизні. У 2022 році дослідники знайшли частинки вірусу віспи мавп на білизні пацієнтів, що підтверджує важливість чистоти в лікарнях.

Стандартне прання при високих температурах у лікарнях допомагає знищити більшість патогенів, але деякі з них, як C. difficile, є стійкими. Що стосується здорових людей, то дослідження 2013 року виявило, що на наволочці, яка не пралася тиждень, міститься близько трьох мільйонів бактерій на квадратний дюйм.

Дослідження також показали, що на подушках можуть жити мікроскопічні гриби, такі як Aspergillus fumigatus, які можуть викликати серйозні проблеми для людей з астмою. Експерти рекомендують змінювати подушки кожні два роки, а людям із респіраторними захворюваннями — частіше. Регулярне прання покривал і простирадл, бажано щотижня, а також прасування, допоможе зменшити кількість мікробів.

Крім того, ризик накопичення бактерій збільшується, якщо в ліжку є домашні тварини, якщо ви не приймаєте душ перед сном або їсте в ліжку. Експерти радять підтримувати високу гігієну і прати постільну білизну частіше, ніж раз на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який температурний режим найкращий для прання постільної білизни.

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