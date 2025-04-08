Мужчине запретили посещать все пабы страны: что он натворил

Паб / © Freepik

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Запрет на посещение одного паба или ночного клуба довольно распространенное явление, но один британец превзошел всех остальных, заработав себе запрет на посещение каждого паба в Англии после ужасного поступка.

Об этом пишет Nottingham Post.

Теперь 38-летнему жителю Ноттингема будет запрещено посещать местные заведения, и у него будет метка алкогольного мониторинга в течение примерно четырех месяцев, что может стать настоящим ужасом для «пьяного головореза», который заслуженно получил это наказание после судебного заседания.

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Пол Ормонд был приговорен к двум годам лишения свободы условно, а также к двухлетнему запрету на посещение пабов по всей стране, ношение бирки контроля алкоголя в течение 120 дней и штрафа в размере 7 500 фунтов стерлингов (394 240 гривен).

Ормонд признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений без намерения в Королевском суде Ноттингема в начале этого месяца, совершив жестокое нападение в пабе Turks Head в Ноттингеме после попойки 6 июля в прошлом году.

38-летний мужчина признался, что напал на другого мужчину в пабе около 22:40 после ссоры, в результате которой жертва получила несколько переломов лица.

Констебль Эндрю Сансом из полиции Ноттингемшира сказал: «Это было жестокое нападение, которое продолжает оказывать значительное влияние на жертву и по сей день. Мы надеемся, что вынесенный приговор серьезно повлияет на предстоящий выбор преступника. Насилие абсолютно неприемлемо, и мы всегда будем делать все возможное, чтобы виновные предстали перед судом».

Ормонд также должен будет отработать 120 часов неоплачиваемой работы, а его пот будет контролироваться меткой, чтобы убедиться, что он не напивается во время своего запрета.

Ему также, возможно, удалось избежать тюремного заключения, учитывая, что предыдущие правонарушения также содержат нападение на офицера и умышленное ранение.

Его жертва выступила в суде с эмоциональным заявлением, рассказав о том, как нападение лишило его уверенности в себе, а также разрушило его планы переехать за границу. Возможно, Ормонд отделался легким наказанием — запретом на два года выпивать пинту пива.

Напомним, незнакомка собрала $320 000 для 81-летней официантки, которая не могла позволить себе выйти на пенсию.