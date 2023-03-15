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Не сошлись характерами: блогерша обручилась с собой и развелась

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
262
Время на прочтение
2 мин
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Не сошлись характерами: блогерша обручилась с собой и развелась

Софи Мауре / Фото: twitter.com/sofimaure07

Через сутки после свадьбы она передумала и подала на развод.

Известная аргентинская блогерша Софи Мауре обручилась с собой.

25-летняя девушка, у которой более 500 тысяч фолловеров в Twitter и Instagram устроила себе свадьбу. Она приобрела свадебное платье, надела фату и испекла торт, чтобы отпраздновать этот великий день.

Соответствующими фото блогерша делилась в Сети.

Софи Мауре / © twitter.com/sofimaure07
Софи Мауре / Фото: twitter.com/sofimaure07

Впрочем, через сутки после церемонии она передумала и подала на развод.

"Я обручилась с собой, но через 24 часа я решила развестись — я просто не могла больше этого терпеть", — поделилась она.

Со своей стороны, пользователи не могли удержаться, чтобы не пошутить над тем, что даже сама Софи не может себя вытерпеть.

  • Не волнуйся, по статистике, много пар разводится в первые три месяца супружеской жизни
  • Даже ты себя не можешь вытерпеть
  • Найми хорошего адвоката
  • Вот почему ты должен хорошо подумать, прежде чем жениться на Софи

Впрочем, некоторые фолловеры возмутились выходкой блоггерши, мол, таким странным образом она решила привлечь к себе внимание.

Напомним, в Великобритании, дядя убил свою 20-летнюю племянницу, потому что она отказалась выйти замуж за своего двоюродного брата. Девушка просила, чтобы родственники оставили ее в покое, и даже добилась судебного запрета.

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Дата публикации
Просмотры
262
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