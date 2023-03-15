Не сошлись характерами: блогерша обручилась с собой и развелась

Через сутки после свадьбы она передумала и подала на развод.
Известная аргентинская блогерша Софи Мауре обручилась с собой.
25-летняя девушка, у которой более 500 тысяч фолловеров в Twitter и Instagram устроила себе свадьбу. Она приобрела свадебное платье, надела фату и испекла торт, чтобы отпраздновать этот великий день.
Соответствующими фото блогерша делилась в Сети.
Впрочем, через сутки после церемонии она передумала и подала на развод.
"Я обручилась с собой, но через 24 часа я решила развестись — я просто не могла больше этого терпеть", — поделилась она.
Со своей стороны, пользователи не могли удержаться, чтобы не пошутить над тем, что даже сама Софи не может себя вытерпеть.
- Не волнуйся, по статистике, много пар разводится в первые три месяца супружеской жизни
- Даже ты себя не можешь вытерпеть
- Найми хорошего адвоката
- Вот почему ты должен хорошо подумать, прежде чем жениться на Софи
Впрочем, некоторые фолловеры возмутились выходкой блоггерши, мол, таким странным образом она решила привлечь к себе внимание.
Напомним, в Великобритании, дядя убил свою 20-летнюю племянницу, потому что она отказалась выйти замуж за своего двоюродного брата. Девушка просила, чтобы родственники оставили ее в покое, и даже добилась судебного запрета.
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