Пара украинцев пыталась пронести в Румынию $1,4 миллиона: куда спрятали деньги (видео)

Конфискованные у украинцев доллары / © скриншот с видео

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Пограничная полиция Румынии задержала супружескую пару украинцев, которые пытались пронести 1,4 млн долларов через пеший переход Сирет.

Об этом сообщает издание Digi24.

Пограничники обратили внимание на 49-летнего украинца и его 39-летнюю жену, которая имеет двойное румынско-украинское гражданство, когда они появились на пограничном контроле вечером в субботу, 14 июня.

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«На основании обоснованного подозрения совместная контрольная группа провела тщательную проверку, на телах были обнаружены значительные суммы денег», — сообщила в воскресенье пограничная полиция в своем заявлении.

У мужчины было найдено 810 000 долларов, а у женщины — 590 000 долларов. Ни одна из сумм не была задекларирована, как того требует действующий закон о ввозе иностранной валюты или наличной национальной валюты в страну.

Румынские пограничники обнародовали видео задержанных. Как видно на опубликованных кадрах, пачки банкнот украинцы спрятали под верхней одеждой, прикрепив их клейкой лентой к телу.

Дата публикации 16:24, 15.06.25 Количество просмотров 29 Румынские пограничники задержали пару украинцев, несших на себе $1,4 млн

В пограничной полиции Румынии напомнили, что ввоз в страну сумм, превышающих 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте), без декларирования запрещен и влечет за собой санкции, включая конфискацию незадекларированных сумм.

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Незадекларированные средства были конфискованы, а контрабандистов-неудачников оштрафовали на 15 тысяч леев (примерно 3 350 долларов) каждого.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили курьезную попытку незаконного пересечения границы: мужчина прятался в багажнике авто.