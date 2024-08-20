Пассажир самолета устроил драку и дал пощечину бортпроводнику – видео

Стало известно, как его наказали за проделку.
Мужчина, летевший из Ливерпуля в Тенерифе, спровоцировал драку, в результате которой самолет был перенаправлен в Сантьяго во время полета 4 июля.
Об этом пишет Mirror.
В видео видно, как члены экипажа рейса Ryanair пытаются разобраться с пассажиром, пока он роется в багажном отделении. Но потом он размахивает рукой и ударяет борпроводника прямо в лицо. Другие пассажиры бросились в бой, помогая экипажу и прижимая мужчину к земле.
Бой broke out между passengers на #Ryanair 's flight #FR4346 от #Liverpool to #Tenerife ,on July 4 . to leave aircraft.— FlightMode (@FlightModeblog) Июль 9, 2024
via @controladores pic.twitter.com/0yoGZTwgtY
Находившийся в тот момент на борту пассажир рассказал об инциденте на Facebook и похвалил команду Ryanair за их "профессионализм". Он поделился, что мужчина был "пьяным" и даже пытался закурить в самолете, что спровоцировало схватку.
Как только самолет приземлился в Сантьяго-де-Компостела, его встретила полиция. Испанские авиадиспетчеры написали в Twitter о драме: "Экипаж рейса из Ливерпуля на юг Тенерифе связался с нами по поводу конфликтного пассажира на борту и был вынужден перенаправить самолет в Сантьяго-де-Компостелло".
Ryanair отстранила мужчину от своих рейсов после того, как он устроил беспорядки в воздухе, подтвердила авиакомпания. В официальном заявлении говорилось: "Этот рейс из Ливерпуля на Тенерифе был перенаправлен в Сантьяго после того, как пассажир начал вести себя на борту беспокойно. Экипаж заранее вызвал полицию для оказания помощи, и по прибытии самолет встретила местная полиция, которая высадила этого пассажира, прежде чем этот рейс продолжился на Тенерифе. С того времени этому пассажиру запретили летать с Ryanair".
Напомним, врач в последний момент не села на разбившийся в Бразилии самолет благодаря SMS от отца. Он умолял ее остаться еще на один день.
Читайте также: