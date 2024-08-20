Пасажир літака вчинив бійку та дав ляпас бортпровіднику – відео

Чоловік, який летів із Ліверпуля до Тенеріфе, спровокував бійку, внаслідок якої літак був перенаправлений до Сантьяго під час польоту 4 липня.

Про це пише Mirror.

У відео видно, як члени екіпажу рейсу Ryanair намагаються розібратися з пасажиром, поки він риється у багажному відділенні. Але потім він розмахує рукою і вдаряє борпровідника просто в обличчя. Інші пасажири кинулися у бій, допомагаючи екіпажу та притискаючи чоловіка до землі.

A fight broke out between passengers on #Ryanair's flight #FR4346 from #Liverpool to #Tenerife,on July 4. The crew was forced to divert to #Santiago de Compostela Airport,#Spain.The captain ordered the passengers involved in the fight to leave the aircraft.



via @controladores pic.twitter.com/0yoGZTwgtY — FlightMode (@FlightModeblog) July 9, 2024

Пасажир, що перебував у той момент на борту, розповів про інцидент на Facebook та похвалив команду Ryanair за їхній "професіоналізм". Він поділився, що чоловік був "п'яним" і навіть намагався закурити у літаку, що натомість спровокувало сутичку.

Щойно літак приземлився до Сантьяго-де-Компостела, його зустріла поліція. Іспанські авіадиспетчери написали в Twitter про драму: "Екіпаж рейсу з Ліверпуля на південь Тенеріфе зв'язався з нами щодо конфліктного пасажира на борту і був змушений перенаправити літак до Сантьяго-де-Компостела".

Ryanair усунула чоловіка від своїх рейсів після того, як він влаштував заворушення у повітрі, підтвердила авіакомпанія. В офіційній заяві йшлося: "Цей рейс з Ліверпуля на Тенеріфе був перенаправлений до Сантьяго після того, як пасажир почав вести себе на борту неспокійно. Екіпаж наперед викликав поліцію для надання допомоги, і після прибуття літак зустріла місцева поліція, яка висадила цього пасажира, перш ніж цей рейс продовжився на Тенеріфе. Відтоді цьому пасажиру заборонили літати з Ryanair".

Нагадаємо, лікарка в останню мить не сіла на літак, який розбився у Бразилії, завдяки SMS від батька. Він благав її залишитися ще на один день.

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