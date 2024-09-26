Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала города, в которых будет опасно

Победительница "Битвы экстрасенсов ", тарологиня Яна Пасынкова предусмотрела, чего ожидать жителям Запорожья, Днепра, Харькова, Херсона и Сум.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Ситуация в Запорожье худшая даже не от прилетов, а потому, что есть опасность. И это АЭС. Опасность остается в течение 5-8 мест. Это - самый длинный срок. По Днепру - от ударов по центральным частям, они перейдут к ударам у воды, это может быть по мостам. Харьков - почему-то делят на 2 части, одну хотят уничтожить, другую оставить. Херсон также будут обстреливать, но не с такой интенсивностью. В Сумах тоже будет громко", - сказала она.

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