Победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила жителей одной из областей: "Можете куда-то уехать - езжайте"

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова предвидела, что ожидает Сумскую область. Она подчеркнула, что этот регион выстоит, однако оккупанты и дальше будут обстреливать область.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что оккупанты обстреливают Сумскую область, потому что им это легко делать.

"Сумская область выстоит очень большой ценой. Большой кровью, но она выстоит. Россияне "кошмарят" регион, потому что им это легко делать. Они отвлекают внимание от чего-то другого", - сказала таролог.

Победительница "Битвы экстрасенсов" также дала советы жителям Сумщины. Она подчеркнула, что пока продолжаются активные обстрелы, людям лучше выехать в более безопасные места.

"Береженого Бог бережет. Если можете куда-то выехать - езжайте", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами.

Читайте также: