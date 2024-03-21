Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела мирные переговоры с РФ: "Результат мы увидим"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова спрогнозировала мирные переговоры из-за войны в Украине. Она убеждена, что их результаты будут известны в конце весны.

Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова предусмотрела, что ВСУ действительно получат некоторое вооружение от стран-партнеров, однако она считает, что все это не удастся использовать на фронте.

"Нельзя будет использовать все, что нам придет, потому что это повредит договоренностям, грядущим переговорам и они будут. К концу весны их результат мы увидим", — прогнозирует Яна Пасинкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Яна Пасынкова предусмотрела, что санкции против России могут быть ослаблены в обмен на окончание войны в Украине.

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