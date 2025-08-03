Руководитель отказал женщине в отпуске, когда услышал о ее планах

Женщине отказали в отпуске из-за позднего возвращения из отпуска / © Shutterstock

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Соцсети всколыхнула история британки, столкнувшейся с проблемами на работе. Ей отказали в отпуске впервые за 8 лет работы в компании.

Историю и комментарии пользователей соцсетей передает people.

Дело в том, что новый руководитель жительницы Британии за несколько месяцев до запланированного отпуска поинтересовался деталями предстоящего отдыха своего подчиненного. Тогда женщина восприняла это как дружеский интерес и сообщила, что ее ждет почти пятичасовой перелет к экзотическому острову. Каково было ее разочарование и удивление, когда менеджер отказал ей в отпуске.

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«Он отказал в моем запросе, потому что считает, что я не буду готова к работе в понедельник, если возвращаюсь из Тенерифе в воскресенье вечерним рейсом (самолет приземляется в 22:30, а аэропорт расположен в 20 минутах от дома», — рассказывает женщина.

Она призналась, что была в шоке и не знала, как ответить менеджеру.

«Это несправедливое решение. Думаю, что мне решать, как провести свой ежегодный отдых, и готова ли я работать на следующий день?» — пожаловалась она в соцсети и попросила совета у пользователей.

Реакция сообщества на случай отпуска

Пост британки собрал сотни комментариев. И большинство пользователей поддержали мнение, что работодателю не следовало вмешиваться в личные планы сотрудницы.

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«WHAT?!! Это вообще не их дело. Они не имеют права решать, сможешь ли ты работать на следующий день или нет. Я поражена такой причиной отказа! Абсурд! Может, тебе теперь просто отменить неделю на Тенерифе?

Другие посоветовали обратиться к HR:

«Я бы написала в HR, скопировав письмо менеджера. Объяснила, что запрос был отклонен из-за возвращения в 22:30 накануне, и спросила, за сколько часов до начала смены в понедельник нужно быть в стране. Я планирую перенести рейс, но хочу знать политику компании».

«Или просто солгай, что перебронировала билет на более ранний рейс. Люди, как этот менеджер, не заслуживают правды!

«Я никогда не слышала о таком бреде. Что дальше?.. Всем сотрудникам нужно подписывать меморандум: ложиться в постель и гасить свет не позже 22:00 вечером перед рабочим днем?!»

Люди посоветовали женщине действовать решительно. А работодателю не стоит оценивать, будет ли сотрудник готов к работе после отдыха, ведь это личная зона ответственности.

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