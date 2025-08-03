Керівник відмовив жінці у відпустці, коли почув про її плани

Жінці відмовили у відпустці через пізнє повернення з відпочинку / © Shutterstock

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Соцмережі сколихнула історія британки, яка зіткнулася із проблемами на роботі. Їй відмовили у відпустці вперше за 8 років роботи у компанії.

Історію та коментарі користувачів соцмереж переповідає people.

Справа в тому, що новий керівник жительки Британії за декілька місяців до запланованої відпустки поцікавився деталями майбутнього відпочинку своєї підлеглої. Тоді жінка сприйняла це як дружню зацікавленість і повідомила, що на неї чекає майже п’ятигодинний переліт до екзотичного острова. Яке ж було її розчарування та здивування, коли менеджер відмовив їй у відпустці.

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«Він відмовив в моєму запиті, бо вважає, що я не буду готова до роботи в понеділок, якщо повертаюсь із Тенеріфе у неділю вечірнім рейсом (літак приземляється о 22:30, а аеропорт розташований за 20 хвилин від дому», — розповідає жінка.

Вона зізналася, що була шокована і не знала, як відповісти менеджеру.

«Це несправедливе рішення. Гадаю, що саме мені вирішувати, як провести свій щорічний відпочинок, і чи готова я працювати наступного дня?» — поскаржилася вона у соцмережі та попросила поради у користувачів.

Реакція спільноти на випадок з відпусткою

Пост британки зібрав сотні коментарів. І більшість користувачів підтримали думку, що роботодавцю не слід було втручатися у особисті плани співробітниці.

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«WHAT?!! Це взагалі не їхня справа. Вони не мають права вирішувати, чи ти зможеш працювати наступного дня, чи ні. Я вражена такою причиною відмови! Абсурд! Може, тобі тепер просто скасувати тиждень на Тенеріфе?!»

Інші порадили звернутися до HR:

«Я б написала в HR, скопіювавши лист менеджера. Пояснила, що запит відхилили через повернення о 22:30 напередодні, і запитала, за скільки годин до початку зміни в понеділок потрібно бути в країні. Я планую перенести рейс, але хочу знати політику компанії.»

«Або просто збреши, що перебронювала квиток на більш ранній рейс. Люди, як цей менеджер, не заслуговують правди!»

«Я ніколи не чула про таку маячню. Що далі?.. Всім співробітникам потрібно підписувати меморандум: лягати в ліжко і гасити світло не пізніше 22:00 у вечір перед робочим днем?!»

Тож, люди порадили жінці діяти рішуче. А роботодавцю не варто оцінювати, чи буде співробітник готовий до роботи після відпочинку, адже це особиста зона відповідальності.

Тим часом в Україні триває поетапна пенсійна реформа. А вимоги до виходу на пенсію за віком посилюються. Основний критерій, який впливає на вік виходу на пенсію — наявність страхового стажу.

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