Uber поделилась списком 50 самых странных потерянных пассажирами вещей

Вещи, потерянные в такси Uber / © uber.com

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Американская компания Uber обнародовала ежегодный «Индекс потерянных и найденных вещей». Это отчет о вещах, оставленных в автомобилях такси, который дает представление о предметах, оставленных пассажирами у водителей.

Как говорится на сайте, чаще всего забывают телефоны, ключи и кошельки, а Нью-Йорк был назван «самым забывчивым городом».

Среди самых «уникальных» предметов, упомянутых Uber, были голова манекена с человеческими волосами, бензопила, ловушка для привидений из «Охотников за привидениями», свежее грудное молоко, живая домашняя черепаха, писсуар, набор ушей Шрека, 15 кальянов, букет из 100 красных роз, «Оземпик», 10 живых лобстеров, таксодерминированный кролик и документы о разводе пассажира..

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Среди продуктов питания в индекс вошли ведро фасоли, 175 гамбургеров, 108 яиц, 24 банки кукурузы и ведро сыра фета.

«От своенравных голов манекенов до живых лобстеров — в этом году пассажиры Uber оставили после себя действительно незабываемые вещи», — говорит Камиэль Ирвинг, вице-президент по операционной деятельности Uber. «Независимо от того, необходимы ли они или абсолютно необычны, мы понимаем, насколько важно воссоединиться со своими потерянными вещами».

50 самых уникальных потерянных вещей:

Голова манекена с человеческими волосами Рог для питья викингов Ловушка для привидений Бензопила Грудное молоко Тонкий фарфор Живая черепаха Писсуар Табличка промоутера клуба с надписью «Анни вышла замуж» — она принадлежит клубу Силиконовый бюстгальтер Авиационная гарнитура Уши Шрека Бермуды Розовый веер с двумя сердечками и словом «бимбо» Набор для тестирования ДНК Pickleball весла и мяч 2 матраса 15 кальянов Аметистовый кристалл Аквариум Ведьмина метла Моноцикл 100 DVD Букет из 100 красных роз Морской мох Дорожный конус Очень большой портрет в коричневой коробке Фигурка янки с качающейся головой Поршень «Фотография меня и моего друга в Бенихане» Маленький кактус Перо павлина Корона леди Свободы Ховерборд и мини-холодильник Палочка Гарри Поттера Швейная машинка Ортопедические стельки для ног Вареные яйца и свеча Бумаги о разводе «Оземпик» Игрушка крысы Реми Синяя ламинированная бумага с желтым смайликом Корниш куры Плакат с надписью «Это дело Филли» Поддельная кровь 10 живых лобстеров Чучело кролика Скульптура курицы Товары Ханны Монтаны Микшерная доска DJ

10 вещей, которые чаще всего забывают:

Телефон Кошелек Ключи Багаж Наушники Очки Одежда Паспорт Vape Бутылка воды

Напомним, мужчине запретили посещать все пабы страны. Известно, что именно он натворил.