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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
145
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Uber поділилася списком 50 найдивніших загублених пасажирами речей

Серед загублених і знайдених речей – жива черепаха та бензопила.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Речі, загублені у таксі Uber

Речі, загублені у таксі Uber / © uber.com

Американська компанія Uber оприлюднила щорічний «Індекс загублених і знайдених речей». Це звіт про речі, залишені в автомобілях таксі, який дає уявлення про предмети, які залишають пасажири у водіїв.

Як йдеться на сайті, найчастіше забувають телефони, ключі та гаманці, а Нью-Йорк був названий «найбільш забудькуватим містом».

Серед найбільш «унікальних» предметів, згаданих Uber, були голова манекена з людським волоссям, бензопила, пастка для привидів з «Мисливців за привидами», свіже грудне молоко, жива домашня черепаха, пісуар, набір вух Шрека, 15 кальянів, букет зі 100 червоних троянд, «Оземпік», 10 живих лобстерів, таксодермінований кролик і документи про розлучення пасажира.

Серед продуктів харчування до індексу увійшли відро квасолі, 175 гамбургерів, 108 яєць, 24 банки кукурудзи і відро сиру фета.

«Від норовливих голів манекенів до живих лобстерів — цього року пасажири Uber залишили після себе справді незабутні речі», — каже Каміель Ірвінг, віце-президент з операційної діяльності Uber. «Незалежно від того, чи є вони необхідними або абсолютно незвичайними, ми розуміємо, наскільки важливо возз’єднатися зі своїми втраченими речами».

50 найбільш унікальних загублених речей:

  1. Голова манекена з людським волоссям

  2. Ріг для пиття вікінгів

  3. Пастка для привидів

  4. Бензопила

  5. Грудне молоко

  6. Тонкий фарфор

  7. Жива черепаха

  8. Пісуар

  9. Табличка промоутера клубу з написом «Анні вийшла заміж» — вона належить клубу

  10. Силіконовий бюстгальтер

  11. Авіаційна гарнітура

  12. Вуха Шрека

  13. Бермуди

  14. Рожеве віяло з двома сердечками та словом «бімбо»

  15. Набір для тестування ДНК

  16. Pickleball весла і м’яч

  17. 2 матраца

  18. 15 кальянів

  19. Аметистовий кристал

  20. Акваріум

  21. Відьмина мітла

  22. Моноцикл

  23. 100 DVD

  24. Букет зі 100 червоних троянд

  25. Морський мох

  26. Дорожній конус

  27. Дуже великий портрет у коричневій коробці

  28. Фігурка янкі з хитною головою

  29. Поршень

  30. «Фотографія мене та мого друга в Беніхані»

  31. Маленький кактус

  32. Перо павича

  33. Корона леді Свободи

  34. Говерборд і мініхолодильник

  35. Паличка Гаррі Поттера

  36. Швейна машинка

  37. Ортопедичні устілки для ніг

  38. Варені яйця і свічка

  39. Папери про розлучення

  40. «Оземпік»

  41. Іграшка щура Ремі

  42. Синій ламінований папір із жовтим смайликом

  43. Корніш кури

  44. Плакат із написом «Це справа Філлі»

  45. Підроблена кров

  46. 10 живих лобстерів

  47. Опудало кролика

  48. Скульптура курки

  49. Товари Ганни Монтани

  50. Мікшерна дошка DJ

10 речей, які найчастіше забувають:

  1. Телефон

  2. Гаманець

  3. Ключі

  4. Багаж

  5. Навушники

  6. Окуляри

  7. Одяг

  8. Паспорт

  9. Vape

  10. Пляшка води

Нагадаємо, чоловікові заборонили відвідувати всі паби країни. Відомо, що саме він накоїв.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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