Воспроизводит движение и тепло губ: в Китае создали девайс для поцелуев на расстоянии

Китайский гаджет позволяет отправить реалистичный поцелуй человеку, который не рядом.

Китайские изобретатели снова удивляют. На этот раз презентовали устройство, позволяющее парам, живущим на расстоянии, разделить "настоящую" физическую близость – поцеловаться. Информация об этом гаджете вызвала фур среди китайских пользователей соцсетями.

Об этом пишет CNN.

Устройство стоимостью $41, оснащенное датчиками давления и приводами, оно способно имитировать настоящий поцелуй, воспроизводя давление, движение и температуру губ пользователя. Вместе с поцелуем он также может передавать звук человека, который издает пользователь, находящийся не рядом.

Мнения людей относительно необходимости такого устройства разделились: одни называют его "смешным", другие — видят в этом гаджете что-то "вульгарное" и "жуткое".

Гаджет запатентовал Чанджоуский профессиональный институт мехатронных технологий.

"В университете я встречался со своей девушкой на расстоянии, поэтому мы общались только по телефону. Именно оттуда и появилось вдохновение для создания этого устройства", – объяснил Цзян Чжунли, ведущий изобретатель, разработавший это устройство.

Как он работает

Чтобы отправить поцелуй, пользователи должны загрузить приложение для смартфона и подключить устройство к зарядному порту. После объединения со своим партнером в приложении пары могут начать видеовызов и передать друг другу реплики своих поцелуев.

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￼The mouth-shaped module, служащий как индуцированная область для любителей, чтобы сделать кольцо и он может перевести кольцо gesture в "mouth" на інший бік. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe — China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023

Также известно, что подобное изобретение в 2016 году создал Институт воображения в Малайзии. Но это была сенсорная кремниевая накладка, которая снаружи никак не напоминала настоящие губы.

На крупнейшем в Китае сайте онлайн-магазинов Taobao десятки пользователей поделились своими отзывами об устройстве.

"Сначала моя партнерша не верила, что можно достичь (отдаленного) поцелуя, поэтому у нее отвисла челюсть, когда она им воспользовалась... Это лучший сюрприз, который я преподнес ей за время наших отношений на расстоянии", — прокомментировал один из пользователей.

Напомним, исследователи, вероятно, обнаружили секс-игрушку времен Римской империи.

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