Женщина нажала не ту кнопку и стала миллионершей

Она считает это лучшей ошибкой в своей жизни.

Женщина из штата Вирджиния, случайно нажавшая не ту кнопку на лотерейном автомате, благодаря своей ошибке выиграла миллион долларов.

Об этом пишет UPI.

Жительница Кристиансбурга Мириам Лонг рассказала, что посетила лотерейный автомат в аптеке, потому что хотела купить билет Mega Millions. Лонг случайно нажала не ту кнопку и в результате купила билет на тираж Powerball 18 марта.

Она угадала первые пять выигрышных номеров, получив приз в размере миллиона долларов.

"Это самая лучшая ошибка в моей жизни", — сказала женщина.

По словам победительницы, она была шокирована, когда поняла, что стала миллионершей: "Мое сердце колотило. Это ошеломляет!".

Лонг не рассказала, есть ли у нее какие-то планы относительно своего случайного богатства.

Напомним, фартовый житель Днепропетровщины трижды за последнее время выиграл в лотерею. До этого ему также везло.

Читайте также: