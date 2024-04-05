Жінка натиснула не ту кнопку і стала мільйонеркою

Вона вважає це найкращою помилкою у своєму житті.

Жінка зі штату Вірджинія, США, яка випадково натиснула не ту кнопку на лотерейному автоматі, завдяки своїй помилці виграла мільйон доларів.

Про це пише UPI.

Мешканка Крістіансбурга Міріам Лонг розповіла, що відвідала лотерейний автомат в аптеці, бо хотіла купити квиток Mega Millions. Лонг випадково натиснула не ту кнопку і в результаті купила квиток на тираж Powerball 18 березня.

Вона вгадала перші п'ять виграшних номерів, отримавши приз у розмірі мільйона доларів.

"Це найкраща помилка в моєму житті", - сказала жінка.

За словами переможниці, вона була шокована, коли зрозуміла, що стала мільйонеркою: "Моє серце калатало. Це приголомшує!".

Лонг не розповіла, чи має вона якісь плани щодо свого випадкового багатства.

Нагадаємо, фартовий мешканець Дніпропетровщини тричі за останній час виграв у лотерею. До цього йому також щастило.

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