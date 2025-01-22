Аномальное тепло в январе: синоптик удивила прогнозом на 23 января

На всей территории Украины пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

В четверг, 23 января, в Украине будет облачно и сыро. Прогнозируют периодические туманы, которые будут создавать низкую видимость на дорогах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 23 января

Ожидается, что по всей Украине пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Западные области почувствуют лишь густую облачность, однако в Карпатах и на Закарпатье будет сыро и снежно.

Ночные температуры будут близки к нулю, с незначительными минусами в восточных областях (от -1 до -4°C). Днем температура будет колебаться от 0 до +4°C, с повышением до +3+7°C на юге и западе страны.

Погода в Киеве 23 января

23 января в Киеве ожидается мокрый снег и туманы. В течение дня температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Какой будет погода в конце января

Прогноз погоды, хоть и меняется, продолжает показывать тенденцию к повышению температуры.

"Прогнозируемые ранее сверхвысокие градусы немного съехали вниз, однако тенденция (тенденция!) к мартовскому или почти апрельскому теплу в прогностических моделях пока сохраняется", — говорится в сообщении.

Диденко считает, что с 25 по 30 января температура в Украине поднимется до +4+9 градусов, а на юге даже до +7+13 градусов. Пока же в Украине сохраняется облачная, влажная погода, с температурой около нуля.

Напомним, синоптик сообщила, вернутся ли в январе морозы в Украину.

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