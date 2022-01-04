Арест Порошенко: прокуратура отозвала ходатайство о содержании под стражей экс-президента, ГБР - отрицает

Судья Печерского районного суда города Киева принял решение вернуть ходатайство прокурору на доработку.

Незадолго до Нового года, 29 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел заявление прокурора, которым тот просил вернуть на доработку ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

Об этом стало известно с постановления следственного судьи, опубликованного в государственном реестре судебных решений.

Судья признал, что уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя или прокурора, однако такое право стороны обвинения законом четко не ограничено.

"Если после подачи ходатайства о применении меры пресечения следователю, прокурору стали известны другие обстоятельства, которые могут повлиять на решение судом вопроса о применении меры пресечения, он обязан дополнить или изменить ходатайство, или заменить его новым ходатайством", — говорится в решении суда .

Исследовав материалы производства и заявление прокурора, следственный судья принял решение вернуть ходатайство на доработку прокурору.

Единый государственный реестр судовых решений

В Государственном бюро расследований отреагировали на опубликованную информацию сообщением о том, что следователь ГБР своего ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не отозвал.

"Указанные процессуальные решения не принимались", - утверждают в ГБР.

Следует отметить, что в опубликованном решении суда не указано имя подозреваемого, однако номер производства совпадает с номером производства, открытого в 2016 году. Именно по этому делу в ноябре 2021 было сообщено о подозрении депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

В декабре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении пятому президенту Петру Порошенко.

Напомним, что в среду, 29 декабря, сотрудники ДБР провели обыски по делу о преступной схеме снабжения угля с территорий террористических организаций "Л/ДНР", в которой фигурирует бывший президент Украины, действующий народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

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