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Арест украинца в Турции и мощный взрыв в Китае. Пять новостей, которые вы могли проспать

Арест украинца в Турции и мощный взрыв в Китае. Пять новостей, которые вы могли проспать

News China 24

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Турции по обвинению в "политическом и военном шпионаже" арестовали шестерых иностранцев, в том числе гражданина Украины Игоря Ефрима. Читать дальше ->
  • Человеческие останки обнаружили в американском штате Флорида во время поисков Брайана Ландри, жениха загадочно погибшей блогерши Габби Петито. Читать дальше ->
  • Военная база США Аль-Танф на юге Сирии подверглась скоординированной атаке. Ни один американский военнослужащий не пострадал. Читать дальше ->
  • В китайской провинции Ляонин в результате взрыва газа в ресторане в Шэньяне погиб как минимум один человек, а еще 33 получили травмы. Читать дальше ->
  • Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении запустить собственную социальную сеть под названием "TRUTH Social", бета-запуск которой, как ожидается, состоится в следующем месяце. Читать дальше ->
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