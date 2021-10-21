Арест украинца в Турции и мощный взрыв в Китае. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Турции по обвинению в "политическом и военном шпионаже" арестовали шестерых иностранцев, в том числе гражданина Украины Игоря Ефрима. Читать дальше ->
- Человеческие останки обнаружили в американском штате Флорида во время поисков Брайана Ландри, жениха загадочно погибшей блогерши Габби Петито. Читать дальше ->
- Военная база США Аль-Танф на юге Сирии подверглась скоординированной атаке. Ни один американский военнослужащий не пострадал. Читать дальше ->
- В китайской провинции Ляонин в результате взрыва газа в ресторане в Шэньяне погиб как минимум один человек, а еще 33 получили травмы. Читать дальше ->
- Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении запустить собственную социальную сеть под названием "TRUTH Social", бета-запуск которой, как ожидается, состоится в следующем месяце. Читать дальше ->