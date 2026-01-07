Армия РФ вновь массированно атаковала Кривой Рог: есть пострадавшие

Воздушная атака / © tsn.ua

Реклама

Сегодня, 7 января, российские оккупационные войска снова совершили массированную атаку на Кривой Рог. На данный момент известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«На данный момент трое раненых. Уже доставлены в больницу. Средней тяжести», — отметил Вилкул.

Реклама

По его словам, фиксируется движение реактивных «Шахедов» на город. Также ранее сообщалось и о баллистике с Крыма. Александр Вилкул призывает обратить отдельное внимание на соблюдение информационной гигиены. Горожан просят не распространять лишние данные о «прилетах» или работе противовоздушной обороны и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, вчера в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российская армия нанесла удар по городу.