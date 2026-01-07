- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 502
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ вновь массированно атаковала Кривой Рог: есть пострадавшие
Атака на Кривой Рог продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях из-за «Шахедов» и баллистики.
Сегодня, 7 января, российские оккупационные войска снова совершили массированную атаку на Кривой Рог. На данный момент известно о трех пострадавших.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
«На данный момент трое раненых. Уже доставлены в больницу. Средней тяжести», — отметил Вилкул.
По его словам, фиксируется движение реактивных «Шахедов» на город. Также ранее сообщалось и о баллистике с Крыма. Александр Вилкул призывает обратить отдельное внимание на соблюдение информационной гигиены. Горожан просят не распространять лишние данные о «прилетах» или работе противовоздушной обороны и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, вчера в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российская армия нанесла удар по городу.