Артдуэль между правым и левым берегом Днепра: в Херсоне ночью прозвучали взрывы

Ночью 25 февраля в Херсоне снова звучали взрывы.
Оккупанты продолжали обстрел с левого берега.
Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
Также произошел обстрел из леса в районе Олешек.
Ночью продолжалась артдуэль между правым и временно оккупированным левым берегом.
В ответ украинские войска били по позициям врага в районе временно оккупированных Олешек.
Пока нет официальной информации о ситуации.
Ожидаем информации от властей.
Напомним, что ночью 25 февраля несколько украинских областей "покраснели" из-за воздушной тревоги.
Также в Кривом Роге слышен взрыв.
К тому же в Днепропетровской области раздавались взрывы, работало ПВО.
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