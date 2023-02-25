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Артдуэль между правым и левым берегом Днепра: в Херсоне ночью прозвучали взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
541
Время на прочтение
1 мин
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Артдуэль между правым и левым берегом Днепра: в Херсоне ночью прозвучали взрывы

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Ночью 25 февраля в Херсоне снова звучали взрывы.

Оккупанты продолжали обстрел с левого берега.

Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. 

Также произошел обстрел из леса в районе Олешек.

Ночью продолжалась артдуэль между правым и временно оккупированным левым берегом.

В ответ украинские войска били по позициям врага в районе временно оккупированных Олешек.

Пока нет официальной информации о ситуации.

Ожидаем информации от властей.

Напомним, что ночью 25 февраля несколько украинских областей "покраснели" из-за воздушной тревоги

Также в Кривом Роге слышен взрыв

К тому же в Днепропетровской области раздавались взрывы, работало ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
541
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