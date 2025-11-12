Атака БпЛА по Украине: сколько российских дронов сбила ПВО

ПВО / © ТСН

В ночь на 12 ноября Россия атаковала Украину 121 ударными БпЛА. Силами ПВО уничтожены 90 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Что известно об обстреле 12 ноября

Были применены дроны типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов. Их запускали по направлениям: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарское — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым. Около 70 из них — «Шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке, юге и центре страны», — говорится в сообщении.

Впрочем, есть и попадание 31 ударного БпЛА на 19 локациях. Зафиксировано падение отломков на одной локации.

Напомним, 11 ноября Россия атаковала Украину 119 ударными БПЛА. Силами ПВО уничтожены 53 беспилотника.