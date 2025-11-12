Атака БпЛА по Україні: скільки російських дронів збила ППО

ППО / © ТСН

У ніч проти 12 листопада Росія атакувала Україну 121 ударними БпЛА. Силами ППО знищено 90 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Що відомо про обстріл 12 листопада

Були застосовані дрони типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів. Їх запускали з напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим. Близько 70 із них — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни», — йдеться у повідомленні.

Втім є і влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях. Зафіксоване падіння уламків на одній локації.

Нагадаємо, 11 листопада Росія атакувала Україну 119 ударними БпЛА. Силами ППО знищено 53 безпілотники.