Польша подняла авиацию / © Associated Press

Из-за массированного российского удара по Украине в польском воздушном пространстве начались операции военной авиации.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Как отметили в командовании, согласно действующим процедурам были задействованы необходимые силы и средства.

«Поднимается очередная пара истребителей и самолет раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние повышенной боевой готовности», — говорится в сообщении.

Польские военные добавили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту.

Оперативное командование ВС мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию.

Напомним, РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи ракетами и дронами. В частности, в Киеве — четверо погибших, в Одессе — шестеро.