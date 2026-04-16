Атака РФ по Украине — страна НАТО подняла истребители
Польша подняла авиацию из-за массированного удара РФ по Украине.
Из-за массированного российского удара по Украине в польском воздушном пространстве начались операции военной авиации.
Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.
Как отметили в командовании, согласно действующим процедурам были задействованы необходимые силы и средства.
«Поднимается очередная пара истребителей и самолет раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние повышенной боевой готовности», — говорится в сообщении.
Польские военные добавили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту.
Оперативное командование ВС мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию.
Напомним, РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи ракетами и дронами. В частности, в Киеве — четверо погибших, в Одессе — шестеро.