- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2100
- Время на прочтение
- 1 мин
Аварийные отключения света 11 января—де графики не действуют
В энергосистеме Украины вводят аварийные отключения света из-за последствий атак РФ на критическую инфраструктуру.
Сегодня, 11 января, в Киеве и на Днепропетровщине введены аварийные отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Сегодня экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах. Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, усложняет ситуацию низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.
Энергетики работают над устранением аварий.
В Житомирской области также действуют аварийные отключения.
«Вниманию жителей Коростенского района! Введены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении облэнерго.
Напомним, ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на воскресенье, 11 января, для столицы и всех регионов Украины. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.