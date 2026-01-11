Аварийные отключения света 11 января—де графики не действуют

В графиках обесточивания света произошли изменения / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 11 января, в Киеве и на Днепропетровщине введены аварийные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Сегодня экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах. Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, усложняет ситуацию низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.

Энергетики работают над устранением аварий.

В Житомирской области также действуют аварийные отключения.

«Вниманию жителей Коростенского района! Введены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении облэнерго.

Реклама

Напомним, ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на воскресенье, 11 января, для столицы и всех регионов Украины. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.