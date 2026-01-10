- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Отключение света 11 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 11 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в воскресенье, 11 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В воскресенье, 11 января, график почасовых отключений будет действовать только для Оболонского, Подольского, Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов. В Деснянском, Днепровском, Дарницком, Печерском и Голосеевском районах продолжаются экстренные отключения.
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
В течение декабря враг сильно повредил 10 подстанций Одесской области. Всего в 2025 году РФ атаковала 25 энергообъектов области.
Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 11 января:
1.1 – 05:30 - 06:30; 10:00 - 13:30;
1.2 – 13:30 - 17:00;
2.1 – 03:00 - 06:30; 13:30 - 17:00;
2.2 – 10:00 - 13:30; 20:30 - 00:00;
3.1 – 13:30 - 17:00; 20:30 - 00:00;
3.2 – 10:30 - 13:30; 20:30 - 00:00;
4.1 – 06:30 - 10:00; 17:00 - 20:30;
4.2 – 10:30 - 17:00;
5.1 – 13:30 - 18:30;
5.2 – 06:30 - 10:00; 17:00 - 19:30;
6.1 – 10:30 - 13:30; 17:00 - 20:30;
6.2 – 00:00 - 03:00; 17:00 - 20:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 11 января:
1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
2.2: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02; 00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 11 января:
1.1 04:00–07:30; 11:00–15:00; 18:00–19:00; 22:00-24:00
1.2 05:00–07:30; 11:00–15:00; 18:00–19:00
2.1 04:00–07:30; 18:00–19:00
2.2 04:00-07:30; 14:30–19:00
3.1 08:00–11:00; 15:00–21:30
3.2 05:00–11:00; 15:00–18:00; 19:00–21:30
4.1 08:00–11:00; 15:00–18:00; 19:00–21:30
4.2 08:00–11:00; 15:00–18:00; 19:00–21:30
5.1 00:30–04:00; 08:00-14:30; 15:00–18:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 08:00-14:30; 15:00–18:00; 22:00-24:00
6.1 11:00–14:30; 18:00–24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 11 января:
1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
1.2 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
2.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
2.2 06:00 — 08:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
3.2 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 21:00
4.1 08:00 — 10:00, 15:00 — 18:00
4.2 15:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
6.1 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
6.2 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в Украине сотни тысяч человек остаются без света. В нескольких регионах бездействуют графики. Работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предварительной атаки и непогоды продолжаются круглосуточно.