Отключение света 11 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 11 января

Дополнено новыми материалами

Во всех регионах Украины в воскресенье, 11 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В воскресенье, 11 января, график почасовых отключений будет действовать только для Оболонского, Подольского, Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов. В Деснянском, Днепровском, Дарницком, Печерском и Голосеевском районах продолжаются экстренные отключения.

График отключения света в столице 11 января / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 11 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

В течение декабря враг сильно повредил 10 подстанций Одесской области. Всего в 2025 году РФ атаковала 25 энергообъектов области.

Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 11 января:

1.1 – 05:30 - 06:30; 10:00 - 13:30;

1.2 – 13:30 - 17:00;

2.1 – 03:00 - 06:30; 13:30 - 17:00;

2.2 – 10:00 - 13:30; 20:30 - 00:00;

3.1 – 13:30 - 17:00; 20:30 - 00:00;

3.2 – 10:30 - 13:30; 20:30 - 00:00;

4.1 – 06:30 - 10:00; 17:00 - 20:30;

4.2 – 10:30 - 17:00;

5.1 – 13:30 - 18:30;

5.2 – 06:30 - 10:00; 17:00 - 19:30;

6.1 – 10:30 - 13:30; 17:00 - 20:30;

6.2 – 00:00 - 03:00; 17:00 - 20:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 11 января:

1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

2.2: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02; 00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 11 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 11 января:

1.1 04:00–07:30; 11:00–15:00; 18:00–19:00; 22:00-24:00

1.2 05:00–07:30; 11:00–15:00; 18:00–19:00

2.1 04:00–07:30; 18:00–19:00

2.2 04:00-07:30; 14:30–19:00

3.1 08:00–11:00; 15:00–21:30

3.2 05:00–11:00; 15:00–18:00; 19:00–21:30

4.1 08:00–11:00; 15:00–18:00; 19:00–21:30

4.2 08:00–11:00; 15:00–18:00; 19:00–21:30

5.1 00:30–04:00; 08:00-14:30; 15:00–18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 08:00-14:30; 15:00–18:00; 22:00-24:00

6.1 11:00–14:30; 18:00–24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 11 января / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 11 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 11 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света Житомирской области 11 января

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 11 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 11 января:

1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

1.2 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

2.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

2.2 06:00 — 08:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

3.2 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 21:00

4.1 08:00 — 10:00, 15:00 — 18:00

4.2 15:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

6.1 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

6.2 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 11 января

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 11 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 11 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 11 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 11 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 11 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 11 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 11 января

Напомним, в Украине сотни тысяч человек остаются без света. В нескольких регионах бездействуют графики. Работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предварительной атаки и непогоды продолжаются круглосуточно.