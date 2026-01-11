ТСН у соціальних мережах

536
1 хв

Аварійні відключення світла 11 січня — де графіки не діють

В енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла через наслідки атак РФ на критичну інфраструктуру.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У графіках знеструмлення світла відбулися зміни

У графіках знеструмлення світла відбулися зміни / © Getty Images

Сьогодні, 11 січня, у Києві та на Дніпропетровщині запроваджено аварійні відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Сьогодні екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах. Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій», — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

Енергетики працюють над усуненням аварій.

Нагадаємо, ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на неділю, 11 січня, для столиці та всіх регіонів України. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

