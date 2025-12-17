Белецкий призвал к немедленной реформе ВСУ: 2026 должен стать годом трезвости

Реклама

Об этом заявил бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса в статье для британского The Economist. Текст опубликовал NV по эксклюзивной лицензии.

«После опьянения всегда приходит похмелье — а после похмелья должно наступить отрезвление. Если 2025 год был годом военного похмелья, то следующий должен стать годом трезвой реформы. В первую очередь, в Вооруженных силах», — говорится в тексте.

Белецкий заявил: после побед 2022-го года украинская армия продолжила двигаться на «том же топливе, на котором выбросила россиян из-под Киева и Херсона» — энтузиазме мотивированных добровольцев, но это «горючее» не бесконечно. Оружие и технологии не имеют значения без подготовленных и обученных людей. F-16, «стены дронов» и «килл-зоны» — не меняют ход войны, потому что это не стратегия.

Реклама

Без качественной базовой подготовки и без сильного сержантского корпуса увеличение численности означает только рост потерь. Единственное, что мы можем противопоставить противнику, силы и ресурсы которого преобладают, — радикально иное качество и эффективность», — считает командир Третьего армейского корпуса.

Он привел пример: за полгода Украина способна подготовить 3–4 тысяч высококлассных инструкторов с боевым опытом, которые каждые полтора месяца могли бы выпускать не менее 40 тысяч полноценно обученных солдат. Эффективный механизм подготовки наработала военная школа имени Евгения Коновальца. Белецкий назвал ее лучшим учебным центром ВСУ, опыт которого несложно масштабировать.

Вторая необходимая смена – профессиональный сержантский корпус. По мнению Белецкого, создать его не сложнее, чем изменить подход к боевой подготовке: «Обучение – то, что Украина может начать завтра».

Третья проблема — «бумажные генералы», не имея опыта боевых действий и не понимая предела хоть физических возможностей солдата, вершат человеческие судьбы. Белецкий призвал снять все барьеры для роста способных молодых офицеров. «Самые эффективные из моих командиров сегодня — капитаны и майоры, которые выросли с 2014-го и сегодня выполняют задачи полковников и генералов. Они однозначно более компетентны, чем те, которые руководят только благодаря выслуге лет», — заявил Белецкий.

Реклама

Он добавил, что технология не определяет стратегию, это делает человек от сержанта до генерала. «Да, «улучшение качества людей» – звучит не для заголовков. Очевидно проще призывать к производству «100 миллионов дронов». Только качественные изменения в армии определяют результат на поле боя, отношение общества и готовность партнеров продолжать поддержку», - заявил комкор.