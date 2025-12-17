Не говорите щенкам "нет": кинолог объяснила главную ошибку владельцев собак

Щенки / © Pixabay

Реклама

Кинолог из США обратилась к владельцам собак с советом отказаться от привычного «нет» во время дрессировки щенков. По ее словам, такая форма запрета не помогает закрепить желаемое поведение и может усложнить процесс обучения.

Об этом сообщило издание Mirror.

Специалист по подготовке щенков Ким Пачиотти объясняет: молодые собаки, как и маленькие дети, активно познают окружающую среду и постоянно проверяют границы дозволенного. Когда хозяева реагируют только запретами или криком, не показывая альтернативы, животное не понимает, какое поведение является правильным.

Реклама

В сообщениях в Instagram, где на Пачиотти подписаны более 314 тысяч пользователей, она отмечает, что постоянные отказы могут вызвать так называемую «выученную беспомощность». В таком состоянии щенок теряет инициативу и перестает пытаться действовать, так как не получает четких подсказок, как себя вести.

Кинолог подчеркивает, что запрет лишь временно останавливает нежелательное действие. Например, если щенок грызет обувь, окрик может его напугать, но не научит, что для этого существуют специальные игрушки. Вместо этого она советует спокойно прервать действие, мягким голосом привлечь внимание собаки и сразу предложить разрешенную альтернативу, после чего похвалить за правильный выбор.

По словам Пачиотти, научные исследования подтверждают: дрессировка, основанная на наказаниях и словесных выговорах, уступает по эффективности методам, обучающим альтернативному поведению. Она советует заранее формировать нужные реакции — приучать щенка сидеть при встрече гостей, отходить на свое место при звонке в дверь или идти рядом на прогулке, получая за это поощрение.

Подытоживая, кинолог призывает владельцев сосредотачиваться не на запретах, а на обучении желаемого поведения.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, как отучить щенка прыгать на вас.